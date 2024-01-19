Белоруссия решила повысить цены на транзит нефти

Белоруссия повысит цены на транзит нефти через территорию республики, а также для внутреннего потребления на 10,2 процента. Об этом со ссылкой на министерство антимонопольного регулирования и торговли страны сообщает РИА Новости.

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Постановление ведомства «О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам» вступит в силу с 1 февраля 2024 года. В министерстве отметили, что цены в отношении транзитных направлений были «проиндексированы и установлены исходя из принципа равенства их удельных значений».