Сложности с глобальными цепочками поставок назвали новой нормой

Руководители крупных компаний по всему миру на фоне напряженной ситуации в районе Красного моря назвали нестабильность в цепочках поставок новой нормой для мировой экономики. Об этом представители глобального бизнеса рассказали Давосе.

© Lenta.ru

«Последние годы мы привыкли жить в неспокойные времена, и, конечно, прискорбно видеть, что в мире произошло еще одно потрясение», — заявил генеральный директор Ingka Group (компания управляет магазинами IKEA по всему миру) Джеспер Бродин.

Он отметил, что в последние годы «мир стал более динамичным и турбулентным», что стало своего рода новой нормой. Однако Бродин подчеркнул, что по сравнению с периодом пандемии текущая ситуация проще, так как у его компании нет проблем с запасами.

Генеральный директор DHL Тобиас Мейер, в свою очередь, рассказал, что его компания сталкивается с определенными сложностями. «У нас постоянные сбои. У нас есть проблема в Панамском канале, и у нас есть проблема в Красном море», — объяснил он. По мнению главы транспортной компании, в 2024 и 2025 годах нестабильность в мировой торговле сохранится, что может спровоцировать рост потребительских цен и инфляции по всему миру.

Управляющий центральным банком Швейцарии Томас Джордан назвал текущую геополитическую ситуацию не очень хорошей.

«Если произойдет эскалация на Ближнем Востоке или в Восточной Европе, это легко может повлиять на цены на энергоносители, на общие настроения в экономике, это может повлиять на обменный курс, инфляцию и так далее», — объяснил он.