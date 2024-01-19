Экономике Греции спрогнозировали хороший год

Грецию ожидает очень хороший для экономики год. Такой прогноз озвучил премьер-министр этой европейской страны Кириакос Мицотакис в беседе с агентством Bloomberg.

Экономика приобрела устойчивую динамику, и Греция находится в начале долгосрочного цикла роста, заявил он в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

«Греческая экономика развивается гораздо быстрее, чем средняя по Еврозоне», — сказал Мицотакис.

Премьер отметил, что Греция больше не находится на грани экономического краха, однако кризис стоимости жизни в стране все еще вызывает большую обеспокоенность. Упомянул Мицотакис и о сокращении численности населения страны.

«Мы хотим поддержать молодые семьи, семьи с детьми», — добавил он.

Глава греческого кабмина добавил, что приоритетной задачей правительства является поддержка уязвимых слоев населения, меры для ее реализации будут приняты в ближайшее время.