Глава Минфина Германии сравнил страну с усталым человеком

Сегодняшнее экономическое положение Германии позволяет сравнить ее с «усталым человеком после короткой ночи». Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер, сообщает ТАСС.

Заявление министра стало ответом на сравнение ФРГ с «больным человеком Европы». Такой ярлык в отношении страны использовали в начале 21-го века, когда в Германии росла безработица и снижались экспортные поставки.

Вновь проводить подобные параллели эксперты начали в 2023 году. Тема приобрела актуальность на фоне прогноза аналитиков Международного валютного фонда (МВФ) — о том, что Германия, вероятнее всего, станет единственной из стран «Большой семерки», чей ВВП по итогам 2023 года снизится.

В данный момент экономика Германии находится в кризисе. По данным федерального статведомства страны, ее ВВП в прошлом году снизился на 0,3 процента год к году, а в конце 2023-го страна столкнулась с рецессией.