Экономист оценил отказ банков Китая проводить с РФ платежи в долларах

«У Соединенных Штатов есть различные рычаги воздействия на Турцию, и турки опасаются вторичных санкций, поэтому они и отказываются. Тут уже дело не в валютных рисках, а в том, что они следуют в фарватере США. Да, прямые расчеты с турецкими банками осложнены, но при этом мы можем проводить их через систему корреспондентских отношений, через другие банки. США утверждают, что могут вводить санкции даже из-за косвенных платежей, но тут надо понимать, что если нет расчетов, то нет и торговли, торгово-экономических отношений. А это нанесет ущерб, в том числе, турецкой экономике. Возможно, ущерб турецкой экономике будет даже больше, чем российской, поскольку РФ – значимый партер для Турции, прежде всего по энергоносителям. Восполнить российскую нефть и российский газ ей никто не сможет. И в такой ситуации турки будут искать возможности для обхода санкций. А правительство страны будет смотреть на такие обходы сквозь пальцы, поскольку поставки энергоносителей из РФ для них жизненно необходимы», — заявил специалист.