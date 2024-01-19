Экономист оценил отказ банков Китая проводить с РФ платежи в долларах
Финансовый аналитик Михаил Беляев прокомментировал сообщения СМИ об отказе китайских банков проводить платежи в долларах с компаниями из России. По словам эксперта, рисков для продолжения экономических отношений двух стран не существует, поскольку расчеты в рублях и юанях продолжаются.
Ранее «Известия» со ссылкой на участников платежного рынка сообщили, что большинство китайских банков отказались проводить платежи в долларах с компаниями из России после введения новых санкций против Москвы в декабре 2023 года. Некоторые игроки также прекратили корреспондентские отношения с российскими партнерами, а китайские госкомпании даже стали просить отправлять оплату от третьих лиц.
То, что китайские банки перестали проводить платежи в долларах, — это превентивная мера, они хотят перестраховаться. Ведь именно транзакции в долларовом диапазоне находятся под риском блокировки со стороны Соединенных Штатов. Чтобы избежать соответствующих рисков, китайские банки уходят от долларовых расчетов, оставляя расчеты в рублях и юанях, что совершенно правильно. Никаких препятствий для расчетов в рублях и юанях нет, а это означает, что ущерба для наших двусторонних отношений тоже не практически существует. Тем более сейчас мы уже рассчитываемся с Китаем преимущественно или в рублях, или в юанях.Михаил БеляевКандидат экономических наук
Соединенные Штаты не имеют возможности отслеживать платежи в нацвалютах России и КНР, в отличие от долларовых транзакций, подчеркнул Беляев.
«Американцы отслеживают свои доллары и со стороны Федеральной резервной системы и контролируют всю их эмиссию и циркуляцию, чтобы понимать, где и в каких объемах находится валюта. Именно поэтому существует угроза блокировки. А рубли и юани находятся вне зоны контроля США, то есть эти валюты свободны от соответствующих рисков», — отметил он, добавив, что юань все активнее использоваться в расчетах РФ со странами, помимо Китая.
Вместе с тем Беляев высказался об отказе турецких банков принимать платежи из России.
«У Соединенных Штатов есть различные рычаги воздействия на Турцию, и турки опасаются вторичных санкций, поэтому они и отказываются. Тут уже дело не в валютных рисках, а в том, что они следуют в фарватере США. Да, прямые расчеты с турецкими банками осложнены, но при этом мы можем проводить их через систему корреспондентских отношений, через другие банки. США утверждают, что могут вводить санкции даже из-за косвенных платежей, но тут надо понимать, что если нет расчетов, то нет и торговли, торгово-экономических отношений. А это нанесет ущерб, в том числе, турецкой экономике. Возможно, ущерб турецкой экономике будет даже больше, чем российской, поскольку РФ – значимый партер для Турции, прежде всего по энергоносителям. Восполнить российскую нефть и российский газ ей никто не сможет. И в такой ситуации турки будут искать возможности для обхода санкций. А правительство страны будет смотреть на такие обходы сквозь пальцы, поскольку поставки энергоносителей из РФ для них жизненно необходимы», — заявил специалист.
Официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Ядун ранее заявил, что китайские власти приложат максимум усилий для сохранения положительной динамики в развитии торгово-инвестиционных отношений с Россией.