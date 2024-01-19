Эксперт рассказал о срыве плана стран Запада против России в Давосе

Реализация плана Запада по настраиванию партнеров России против нее в ходе Всемирного экономического форума в Давосе не увенчалась успехом. С таким заявлением в беседе с РИА Новости выступил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Эксперт утверждает, что такие встречи используются Вашингтоном и его союзниками для оказания давления на российскую сторону посредством ее партнеров.

Брутер отметил, что Запад не собирается «вслух» обсуждать необходимые вопросы с самой Россей. Он напомнил о заявлениях госсекретаря США Энтони Блинкена об отсутствии планов это делать. При этом, как завил собеседник агентства, госсекретарь считает, что Россия «должна принять их нарративы».

54-й Всемирный экономический форум открылся в понедельник на швейцарском горнолыжном курорте в Давосе.