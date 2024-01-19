США продлили для своих граждан лицензию на оплату налогов в России

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США продлило генеральную лицензию, которая позволяет американским гражданам и компаниям проводить транзакции для уплаты налогов, денежных сборов и торговых пошлин в России. Она будет действовать до 17 апреля 2024 года.

Документ также разрешает физлицам и юрлицам США покупать или получать российскую разрешительную и регистрационную документацию, лицензии и сертификаты. Лицензия распространяется на случаи, когда эти действия необходимы для работы в стране.