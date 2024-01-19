Росстат назвал продукты, которые подорожали сильнее всего в 2023 году

Яйца, помидоры и груши оказались в списке продуктов, которые подорожали больше всего в России в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Стоимость яиц продемонстрировала рост на 61,4%, помидоров – на 51,1%, а груш – на 48,3%. В пятерке товаров с самым быстром повышением цен оказались также виноград (48,2%) и бананы (46,9%). Также исследование показало, что цены на чеснок увеличились на 46,4%. Кроме того, газовое моторное топливо подорожало на 41,2%.

Также аналитики зафиксировали повышение стоимости поездки в Белоруссию - на 37,6%. Подорожало и лекарство «Фуромесид» в России (+34,2%), следует из данных Росстата. 10-ю строчку рейтинга занимают апельсины.

Также цены показали рост на капусту (+29,4%), курицу (+27,7%), огурцы (+18,3%), баранину (+17,6%), свинину (+13%), рыбу (+12,5% на живую и +9,2% на мороженую), сахар (+10,8%) и рис (+10,5%).

По итогам минувшего года инфляции в России достигла 7,4%.