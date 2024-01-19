СМИ: китайские банки перестали принимать платежи в долларах из РФ

Большинство китайских банков отказались проводить платежи в долларах с компаниями из России после новых санкций против Москвы в декабре 2023 года, сообщают «Известия» со ссылкой на участников платежного рынка.

Некоторые игроки также прекратили корреспондентские отношения с российскими партнерами. По их словам, американская национальная валюта легко отслеживается. Китайские госкомпании даже стали просить отправлять оплату от третьих лиц. При этом трансакции в рублях и юанях еще осуществляются.

Также два госбанка Китая начали проверять российский бизнес. Ограничения на предоставление финансирования стали вводится из-за принятого американскими властями указа о вторичных санкциях. Лидеры Европейского союза на саммите ЕС-Китай планировали принять решение о введении ограничений против 13-ти компаний из КНР из-за поддержки обхода санкций против РФ.

Еще несколько месяцев назад российские кредитные организации могли отправить платеж в долларах в Китай из крупных отечественных банков, например, через SWIFT или за счет корреспондентских отношений.

Кроме того, более жесткие ограничения ввели кредитные организации из Турции. Они отказываются принимать платежи из России в любых валютах — и в долларах, и в рублях, и в лирах. Они боятся введения вторичных санкций. Единственная организация, из которой еще можно отправить деньги в Турцию, — это Райффайзенбанк, так как его головная организация находится в Австрии. Министерство торговли Турции намерено урегулировать ситуацию с банковскими переводами из России. Ситуацию с платежами из РФ через частные банки в Турции планируют нормализовать к 25 января.