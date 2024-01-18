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Бюджетный комитет Бундестага принял госбюджет на 2024 год

Бюджетный комитет Бундестага (парламента ФРГ) утвердил бюджет на 2024 год с расходами в размере около €476,8 млрд, новыми кредитами на сумму около €39 млрд и соблюдением правила так называемого долгового тормоза, которое с небольшой погрешностью запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает. Об этом сообщило агентство DPA.

Бюджетный комитет Бундестага принял госбюджет на 2024 год
© РИА Новости

По его информации, после нескольких недель политической борьбы и непростых решений по жесткой экономии федеральный бюджет на текущий год принят. Бундестаг и Бундесрат (палата представителей федеральных земель) должны принять окончательное решение по этому вопросу в начале февраля.

13 декабря 2023 года после длительных переговоров правительство Германии в целом согласовало проект бюджета на 2024 год. Власти оказались в непростой ситуации в связи с вердиктом Федерального конституционного суда, который запретил тратить €60 млрд на климатические и экологические проекты, что привело к серьезному бюджетному кризису в республике. Изначально эти средства были заложены на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, но правительство Олафа Шольца перераспределило их в новый фонд. Суд спустя почти два года постановил, что это решение было неконституционным.

Теперь кабмину приходится изыскивать эти средства из других источников, чтобы финансировать уже согласованные проекты.

Экономика
Олаф Шольц
Бундестаг