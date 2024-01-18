Германии предрекли продолжение рецессии

В статье указывается, что в 2023 году экономика ФРГ снизилась на 0,3% в последним квартале 2023 года. По мнению Бжески, данная тенденция продолжится и в 2024 году, поскольку в стране сейчас наблюдается множество негативных факторов, в том числе глобальное нарушение цепочек поставок, рост цен на энергоносители, темпы инфляции и падение спроса в Китае на продукцию в Германии.