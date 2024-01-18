В Греции заявили, что экономика РФ оказалась устойчивой к санкциям

"Я не уверен, что увижу какой-то конец конфликта, к сожалению, в ближайшее время. В данном случае я думаю, что потребуется время до тех пор, пока серьезное урегулирование может быть обсуждено. Вот почему в перспективе важно продолжать оказывать Украине как военную, так и финансовую поддержку, потому что если мир должен быть достигнут, то он должен быть достигнут на условиях Украины", - ответил премьер.