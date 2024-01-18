В аргентинской провинции Ла-Риоха появится новая валюта

В аргентинской провинции Ла-Риоха в ближайшее время появится новая валюта, рассказал губернатор региона Рихардо Кинтела. Он добавил, что решение об этом было принято на фоне экономического кризиса в стране, пишет «Российская газета».

Губернатор пояснил, что квазивалюту планируется выпустить на сумму 15 млрд песо. Он добавил, что средства из федерального бюджета не поступают, соответственно, деньги пойдут на финансирование жизнедеятельности провинции.

«Я не хочу, чтобы наши люди умирали от голода», — отметил Кинтела, представляющий оппозиционную Хустисиалистскую партию.

По словам чиновника, ранее одна из провинций Аргентины уже выпускала свою валюту.