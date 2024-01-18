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Сунак заявил, что удары хуситов по судам в Красном море нанесли ущерб мировой экономике

Рост числа нападений хуситов на торговые суда в Красном море наносит серьезный ущерб мировой экономике. Об этом заявил на пресс-конференции в Лондоне премьер-министр Великобритании Риши Сунак, который назвал правильным решение королевства принять участие в операции против мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы).

Сунак: удары хуситов по судам в Красном море нанесли ущерб мировой экономике
© globallookpress.com

Действия хуситов "вызывают обеспокоенность, создают серьезные проблемы для мировой экономики", заявил глава правительства, выступление которого транслировала газета The Daily Telegraph. По его словам, участие Лондона в операции было "правильным шагом", предпринятым в интересах защиты экономики и людей "от незаконных атак".

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По оценке экспертов, отказ компаний осуществлять транспортировку товаров через Красное море наносит значительный урон экономике Великобритании. Как пояснил глава Института экспорта и международной торговли Марко Форджионе газете The Daily Mail, обострение обстановки на Ближнем Востоке и рост рисков прохода через Суэцкий канал негативно скажется на поставках товаров из ряда стран. Это может затронуть продукцию Австралии, Бангладеш, Вьетнама, Таиланда и Японии.

Британцы могут ощутить нехватку одежды, обуви, мобильных телефонов, мяса, моллюсков, автомобилей, вина и табака. Королевство значительно зависит от одежды, производимой в Бангладеш. Ее доля достигает 91,9% годового импорта на сумму $3,8 млрд. Лондон также ежегодно ввозит из этой страны рыбу и моллюски на $53,3 млн.

Великобритания импортирует японские автомобили на $1,64 млрд ежегодно. Их доля в объеме всех товаров, ввозимых из этой страны, достигает 14,4%. Любые задержки также повлияют, по свидетельству эксперта, на изготовление сандвичей и замороженных продуктов, поскольку куриное мясо является главной статьей импорта из Таиланда. Каждый год Великобритания закупает курятину на $686 млн (19,3% стоимости всех импортируемых товаров из Таиланда).

В целом ситуация может негативно сказаться на маршрутах транспортировки из стран Восточной Африки, Юго-Восточной Азии, Австралии, Новой Зеландии и обратно, констатируют эксперты.

Экономика
Риши Сунак
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