Кабмин одобрил денонсацию соглашения с Британией о рыболовстве

Правительство России одобрило законопроект о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве от 1956 года. Газета.Ru

Ранее сообщалось, что российская сторона готова прервать соглашение с Великобританией, по которому британские суда могут осуществлять рыболовный промысел в Баренцевом море. Соответствующий законопроект был внесен в правительство Минсельхозом и МИД РФ. В законопроекте подчеркивается, что прерывание соглашения не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий для России. Москва24