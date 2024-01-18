В «Руспродсоюзе» прокомментировали ситуацию с ценами на яйца

Цена на яйца на российском рынке постепенно стабилизируется, предположил зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. Он добавил, что импорт особо не повлияет на динамику цен, пишет РИА «Новости».

В Росстате рассказали ранее, что в 2023 году куриные яйца в ряде российских регионов подорожали на 61,35%, в том числе за декабрь - на 18,17%. В ведомстве уточнили, что с начала 2024 года, впервые с конца июня, наметилось снижение цен — на 0,2% за период с 10 по 15 января.

В Минсельхозе, в свою очередь, выразили надежду, что этот тренд сохранится в ближайшей перспективе. В министерстве добавили, что на снижение цены повлияло в частности снятие импортной пошлины и ввоз яиц из Азербайджана и Турции.

Бизнесмен отметил, что импорт, действительно, даст небольшое дополнительное предложение товара. Вместе с тем, добавил он, попытка решить проблему с яйцами за счет импортных поставщиков не приведет в отрасль инвесторов.

Кроме того, цены на яйца у зарубежных производителей не отличаются существенным образом от российских, заметил Леонов.

По его словам, в российских магазинах в период с 8 по 14 января десяток яиц в среднем стоил 133,9 рубля, неделей ранее - 133,2 рубля. Он пояснил, что темпы роста замедлились.