«Досвидос»: Лукашенко высказался об уходе западных компаний

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна «разберется сама» в случае ухода из-за санкций западных компаний, и никакое имущество им отдано не будет. Такое заявление Лукашенко сделал на совещании, стенограмма которого размещена на официальном сайте главы государства.

В ходе совещания с руководством Совета министров Лукашенко напомнил, что для защиты «от беспредела Запада» были приняты документы, не позволяющие собственникам, имеющим гражданство недружественной страны, продавать имущество в Белоруссии без специального разрешения правительства и взноса в бюджет.

«Мы договорились: никакого имущества мы никому не продаем, не передаем, если в результате санкций или каких-то других причин иностранцы, которые имеют здесь собственность, предприятия, компании, уходят с нашего рынка. Как я говорил, досвидос — мы разберемся сами», — заметил президент.

Он привел в пример американскую компанию McDonald’s, ушедшую из Белоруссии, на базе которой была открыта сеть ресторанов быстрого питания Mak.by.

«Мы прекрасно в этом разобрались: люди с удовольствием ходят туда», — заявил Александр Лукашенко.

Ранее на фоне украинского кризиса многие западные компании решили приостановить свою работу в России и Белоруссии. Работу в России, в частности, прекратили Ford, BMW, IKEA, McDonald’s, Starbucks, H&M, Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius).