В Турции начали частично осуществлять платежи из России
Госбанки Турции приступили к частичному совершению платежей из РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в банковской системе страны.
О том, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков осуществлять денежные переводы из России, сообщило ранее издание Ekonomim. Речь шла о почти полном прекращении с этого года. Газета также отметила, что экспортеры ждут срочных решений для того, чтобы продолжить торговлю с российской стороной.
По словам посла России в Анкаре Алексея Ерхова, дипломаты взаимодействуют с турецкими властями по данному вопросу. По его словам, из РФ уже начали осуществлять некоторые переводы.
Информация о получении экспортерами платежных переводов из России была подтверждена главой одной из турецких фирм, поставляющей косметическую и бытовую продукцию на российский рынок.
Сегодня РИА Новости со ссылкой на источник в одном из госбанков государства сообщило, что сообщения ряда СМИ о нежелании государственных финансовых организаций Турции взаимодействовать с российскими партнерами в связи с санкционным давлением США не соответствуют действительности.