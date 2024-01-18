Минсельхоз разрешил первую поставку куриного мяса без пошлин
Министерство сельского хозяйства одобрило ввоз в Россию первых 18,5 тонны куриного мяса в рамках беспошлинной квоты. Об этом сообщает «Прайм».
На фоне роста цен Россельхознадзор с 23 ноября начал выдавать разрешения на поставки яиц турецким предприятиям. Минсельхоз обнулил таможенные пошлины на импорт яиц с 1 января по 30 июня 2024 года.
В конце прошлого года правительство РФ также утвердило постановление о беспошлинном ввозе замороженного мяса домашних кур. Пошлины на курятину в объеме до 140 тысяч тонн не будут взиматься с 1 января по 31 декабря 2024 года.
К 18 января остаток тарифной льготы составил 139 981,5 тонны.
«Прайм» отмечает, что объем заявок на беспошлинные поставки курятины заметно вырос: на прошлой неделе он составлял 225,98 тонны, а к 18 января достиг 4706 тонн.