Дерипаска заявил о непредсказуемости последствий конфискации активов РФ

Дерипаска заявил о непредсказуемости последствий конфискации замороженных средств ЦБ РФ
Для конфискации замороженных на Западе российских активов нет правовых оснований, а если такое случится — последствия будут непредсказуемыми. Об этом в своем Telegram-канале написал российский бизнесмен Олег Дерипаска.
«Правовых оснований для конфискации замороженных в Европе денег ЦБ РФ (а фактически — российских граждан) как не было, так и нет. Слишком рискованны и непредсказуемы конкретные последствия для той страны, которая на это решится», — говорится в публикации.
Кроме того, Дерипаска отметил, что «прикрыться коллективной ответственностью» в этом случае не получится.
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