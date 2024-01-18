В Европе ожидают рост цен на грузоперевозки из-за китайского Нового года

Советник по вопросам морского судоходства нидерландской бизнес-ассоциации по торговле и логистике Evofenedex Каспер Рураде прогнозирует повышение цен на контейнерные перевозки в Европу на фоне новогодних праздников в Китае, которые ожидаются с 10 по 17 февраля, передает агентство «Прайм».

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По его словам, из-за более длительного времени в пути контейнеров пропускная способность будет гораздо ниже. Советник предупредил о том, что в КНР будет прибывать гораздо меньшее число контейнеров.

Сейчас можно ожидать прибытия в страну контейнеровозов, которые покинули порт Роттердама в середине декабря, лишь в первую неделю февраля, а не в 15-20-х числах января, как ожидалось, отметил Рураде.

Тарифы будут находиться под давлением из-за того, что эти судна будут иметь вдвое больше грузов, чем при нормальных обстоятельствах, подчеркнул советник.

В Evofenedex сообщили об увеличении стоимости перевозки одного контейнера из Китая в Европу в обход Красного моря в связи с нападениями йеменских хуситов на суда - с 1 тысячи до более 4 тысяч долларов.