В Турции оценили сроки решения проблемы с переводами из России

Частный банковский сектор Турции не ожидает, что имеющиеся проблемы с денежными переводами из России могут быть решены в обозримой перспективе. Такое мнение изложил источник ТАСС в коммерческом банковском секторе республики.

"Сейчас положение такое, что сектор не рассчитывает на оперативное решение проблемы с переводами из России. По состоянию на текущий момент у нас такая ситуация", - сказал собеседник.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать, предпринимаются ли шаги для урегулирования проблемы, в том числе в контексте прояснения новых правил Минфина США, касающихся финансового взаимодействия с РФ.