В РАН рассчитали ущерб для экономики от преждевременных смертей

Преждевременная смертность россиян причиняет экономике страны ежегодный ущерб в диапазоне от 15 до 24 триллионов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитиков Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН.

Каждый недожитый год одного гражданина страны, по данным издания, оценивается в сумму от 226 до 513 тысяч рублей в год. При этом общий экономический ущерб для государства складывается из совокупного числа потерянных лет жизни человека и потерь в ВВП. При подсчетах аналитики использовали разные оценки, согласно которым стоимость жизни одного россиянина оказалась колеблющейся в интервале от 16,5 до 37,5 миллиона рублей.

К наибольшим финансовым потерям, по оценкам экспертов, приводят болезни системы кровообращения. С ними сопоставима по масштабу и смертность от внешних факторов, включая ДТП и отравления, произошедшие случайным образом. Отдельно аналитики ЦЭМИ РАН акцентировали внимание на необходимости уменьшения заболеваемости в России новообразованиями, а также указали на важность снижения числа болезней сердца и сосудов.