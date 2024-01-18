В Турции отреагировали на сообщения об отказе страны от платежей из России

Сообщения ряда СМИ о нежелании государственных финансовых организаций Турции взаимодействовать с российскими партнерами в связи с санкционным давлением США не соответствуют действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одном из госбанков государства.

По его словам, о каком-либо отказе «не может быть и речи». Собеседник напомнил о наличии у Турции десятков проектов с Россией по государственной линии и ведении финансовых операций через банки. Источник отметил, что отказаться от договоренностей невозможно.

Он подчеркнул, что турецким государственным банкам не направляли каких-либо указаний от правительственных структур, касающихся запрета работы с организациями из РФ.

Источник также отметил, что не знает, «откуда появились такие слухи».