В Турции отреагировали на сообщения об отказе страны от платежей из России

В Турции отреагировали на «слухи» об отказе страны от платежей из России
Сообщения ряда СМИ о нежелании государственных финансовых организаций Турции взаимодействовать с российскими партнерами в связи с санкционным давлением США не соответствуют действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одном из госбанков государства.
По его словам, о каком-либо отказе «не может быть и речи». Собеседник напомнил о наличии у Турции десятков проектов с Россией по государственной линии и ведении финансовых операций через банки. Источник отметил, что отказаться от договоренностей невозможно.
Он подчеркнул, что турецким государственным банкам не направляли каких-либо указаний от правительственных структур, касающихся запрета работы с организациями из РФ.
Источник также отметил, что не знает, «откуда появились такие слухи».
О том, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков осуществлять денежные переводы из России, сообщило ранее издание Ekonomim. Речь шла о почти полном прекращении с этого года. Газета также отметила, что экспортеры ждут срочных решений для того, чтобы продолжить торговлю с российской стороной.