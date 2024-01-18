Российский рынок кофе навынос рекордно вырос

Российский рынок кофе навынос по итогам прошлого года увеличился на 21% и составил около 102,7 млрд руб. Лидерами по показателям выручки названы сети Coffee Like, Cofix и One Price Coffee. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Smart Ranking.

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По итогам 2023 года суммарная выручка топ-10 компаний составила около 20 млрд. Ожидаемый прогноз по выручке сети Coffee Like — 7 млрд руб. (+25%), Cofix — 5,7 млрд руб. (+15%) и One Price Coffee — 4,3 млрд руб. (+21%). Четвёртое место в рейтинге досталось Coffee Way.

Рынок кофе навынос начал стремительно расти в пандемию, когда люди не могли сидеть в кофейнях и брали кофе с собой. Впоследствии это стало привычкой, указывают аналитики Smart Ranking. Высокий потребительский спрос позволил бизнесу открыть больше новых точек, активно развивать франшизы.

Крупнейшие игроки рынка растут и за счёт географии присутствия и увеличения числа точек. По данным на октябрь 2023 года, сеть Coffee Like насчитывала 1021 торговую точку (из них 1014 — франчайзинговые), One Price Coffee — более 370, Cofix имеет более 260 точек в России, Coffee Way — 212.