В ЕС заявили о риске прекращения транзита российского газа через Украину

Транзит российского газа через Украину может прекратиться в 2024 году. О соответствующих рисках заявил глава австрийской энергетической компании OMV Альфред Штерн, его слова приводит die Presse.
По словам Штерна, риски для поставок топлива в Европу связан с тем, что трубопроводы проходят по территории, где идут боевые действия. Кроме того, договор между Украиной и Россией на транзит газа истекает.
«Риск высок, и мы застраховались от него путем диверсификации. Мы готовы», — пообещал глава OMV.
Глава нефтегазовой компании «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев ранее отметил, что Украина не станет продлевать контракт на транзит российского газа в страны Евросоюза после того, как срок его действия истечет в конце 2024 года.
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Москва при рассмотрении вопроса о продолжении поставок через территорию Украины будет учитывать спрос потребителей и работоспособность трансграничной инфраструктуры.
Отказ Украины от транзита российского газа в Европу может привести к ряду последствий — как сообщил немецкий журнал Focus, это может привести к повышению цен на топливо для европейских потребителей, а также перемещению производства. По ее оценкам, от пяти до десяти процентов промышленных производственных мощностей Германии могут быть навсегда перемещены за границу.
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина по-прежнему потребляет российский газ, и помешать этому невозможно. По его словам, газотранспортная сеть Украины устроена так, что, как только топливо заходит на территорию страны, то «вжух — и растекается». Российская компания выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа, получая за это деньги, а какие-то средства за транзит идут и Киеву, добавил президент.