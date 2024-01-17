В Росстате рассказали о снижении цен на куриные яйца

Отмечается, что в период с 10 по 15 января цены на куриные яйца опустились на 0,2%. При этом в последний раз снижение цен было зафиксировано с 20 по 26 июня — тогда стоимость куриных яиц упала на 0,36%. После этого стоимость яиц только росла — за весь прошлый год цены выросли на 61,35%, при этом 18,17% из них пришлись на декабрь.