В Росстате рассказали о снижении цен на куриные яйца
Согласно данным Росстата, цены на куриные яйца в России снизились впервые с июня 2023 года. Об этом сообщает ПРАЙМ.
Отмечается, что в период с 10 по 15 января цены на куриные яйца опустились на 0,2%. При этом в последний раз снижение цен было зафиксировано с 20 по 26 июня — тогда стоимость куриных яиц упала на 0,36%. После этого стоимость яиц только росла — за весь прошлый год цены выросли на 61,35%, при этом 18,17% из них пришлись на декабрь.
В Росстате также добавили, что в указанный период был зафиксирован рост цен на огурцы (2,99%), помидоры (1,98%), капусту (1,9%), свеклу (1,72%) и бананы (1,47%).
Ранее эксперт рассказал о том, когда ждать нового подорожания яиц.
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