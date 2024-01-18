Экспортеры куриных яиц в Индии готовы увеличить поставки в Россию в случае договоренностей об этом на проходящих переговорах двух стран. Об этом сообщает газета Business Standard.

"Россия испытывает дефицит яиц и попросила Индию об увеличении их поставок. В случае решения об этом на правительственном уровне Россия станет для Индии огромным рынком", - заявил изданию Вангили Субраманиам, президент Маркетингового общества птицеводов южноиндийского штата Тамилнад.

По его словам, переговоры об увеличении индийских поставок яиц в Россию уже проходят. К их наращиванию готовы бройлерные фабрики в городе Намаккал, продукция которых составляет 95% индийского экспорта яиц.

"Для поставок яиц Индия еще не открыла рынок России. Для этого сейчас существуют большие возможности, но мы пока находимся в начале пути. Мы просим правительство Индии ускорить переговоры с Россией об увеличении поставок нашей продукции", - сказал секретарь Всеиндийской ассоциации экспортеров продукции из птицы (AIPPEA) Валсан Парамесваран.

В настоящее время Оман, Шри-Ланка, Мальдивы, Катар и ОАЭ входят в пятерку крупнейших импортеров яиц из Индии.