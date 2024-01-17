Российский посол отреагировал на ситуацию с банковскими платежами в Турции

Посольство и торгпредство РФ ведут консультации с Анкарой в связи с отказом ряда турецких банков осуществлять платежи, рассказал посол РФ в Турции Алексей Ерхов. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее в местных СМИ появились публикации о ситуации в банковском секторе. По данным журналистов, турецкие поставщики столкнулись с отказами банков осуществлять денежные переводы из России.

Ерхов пояснил, что российские дипломаты «осуществляют интенсивные контакты с компетентными турецкими властями» по вопросу о переводах.

По его словам, представители ряда финансовых учреждений прямо ссылаются на ограничительные меры со стороны западных стран.