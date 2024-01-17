Страны Запада должны создать конкретный механизм для конфискации российских активов, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. Lenta.ru
"Мы не говорим нет конфискации активов. Но нам необходимо работать над механизмом. Например, активы могут быть использованы как залог для привлечения финансовых средств в Украину", - сообщил политик. ТАСС
Американские СМИ писали ранее, что администрация президента США Джо Байдена не сможет изъять и использовать в интересах Киева замороженные на Западе активы России без согласия европейских стран. Деловая газета "Взгляд"