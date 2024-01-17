ОПЕК в отчете снизила количество стран организации с 13 до 12

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в своем январском отчете сократила количество стран, входящих в организацию, с 13 до 12, исключив данные по Анголе.

Так, при упоминании стран ОПЕК в отчете теперь указывается формулировка "ОПЕК-12" вместо "ОПЕК-13", демонстрирующая количество стран - участниц организации. Кроме того, из таблицы, в которой содержатся данные по добыче нефти странами ОПЕК, данные по Анголе исключены. Теперь же данные о производстве в этой стране содержатся в разделе, посвященному данным по добыче в странах, не входящих в ОПЕК.

21 декабря министр нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы Диамонтину Азеведу объявил, что страна выходит из ОПЕК. Министр объяснял это несогласием Анголы с квотами на добычу в рамках сделки ОПЕК+.