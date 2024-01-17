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Путин заявил, что реальные зарплаты населения в 2023 году выросли на 7%

Зарплаты в России за 10 месяцев 2023 года выросли на 7,7%, а реальные располагаемые доходы граждан увеличились на 4,4%, заявил президент РФ Владимир Путин. ТАСС

По словам главы государства, это неплохой показатель, однако, «имея в виду инфляционные процессы, надо сопоставлять одно с другим». RT на русском

Он подчеркнул, что эти показатели — важный фактор не только социальной политики, но и экономического развития, они также отражают внутреннее состояние общества, настроенного на позитивную работу. Парламентская газета

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