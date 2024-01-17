Стоимость какао поднялась на бирже до нового исторического максимума

Цены фьючерсов на какао достигли исторических максимумов. Биржевая стоимость какао-бобов с поставкой в марте на лондонской бирже ICE повысилась на 0,22%, до £3727 ($4728) за тонну, сообщают «РБК Инвестиции» со ссылкой на Reuters.

На Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) фьючерсы на какао-бобы 17 января упали на 0,01%, до $4429 долларов за тонну.

Агентство отмечает, что на увеличение спроса на какао-бобы повлияли дефицит поставок, опасения по поводу падения производства какао в мире и снижение курса фунта по отношению к доллару.

Аналитики прогнозируют сохранение дефицита на рынке.

По итогам прошлого года на торгах в Лондоне стоимость фьючерсов на какао поднялась на 70%, до £3506 за тонну, что стало рекордным показателем с 2008 года. Фьючерсные контракты в Нью-Йорке повысились на 61% год к году.