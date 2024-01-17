Найдено подтверждение закупок Индией российской нефти по рыночным ценам

Министр нефти и природного газа Индии Хардип Пури фактически подтвердил, что страна покупает российскую нефть по рыночным ценам. Так управляющий директор «Русэнергопроекта» Максим Канищев прокомментировал агентству РИА Новости прозвучавшие 16 января заявления главы индийского ведомства.

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В интервью Bloomberg чиновник обозначил проблемы с закупкой нефти из РФ, назвав ими ситуацию вокруг доставки и установленный странами G7 «ценовой потолок» в 60 долларов за баррель. Пури также указал, что когда цены «не устраивают», страна начинает приобретать углеводороды у Ирака, ОАЭ и Саудовской Аравии.

По словам Канищева, тем самым индийский министр «подтвердил, что российская нефть покупается и продается без учета какого-либо потолка, по рыночным ценам», а снижение ее закупок страной связано с тем, что «в последние месяцы цена на нефть из этих стран даже ниже». Эксперт указал, что в конце 2023 года Индия снизила объем покупки российской нефти примерно на 15 процентов, или около 200 тысяч тонн в сутки.