В российском Фонде национального благосостояния не осталось евро

"В декабре 2023 г. часть средств ФНБ на счетах в Банке России в суммах 114 947,6 млн китайских юаней, 232 584,5 кг золота в обезличенной форме и 573,7 млн евро была реализована за 2 900 000,0 млн рублей. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита. В результате данных конверсионных операций на счете по учету средств ФНБ в Банке России в евро сформировался нулевой остаток", - говорится в сообщении. ТАСС