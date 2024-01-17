В ЕЦБ заговорили об угрозе ускорения инфляции

Нарушение цепочки поставок из-за вынужденной приостановки транзита судов через Красное море повышает риски ускорения инфляции в Европе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

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У ЕЦБ есть все основания для беспокойства: сбои в цепочках поставок, начавшиеся во время пандемии, стали одной из причин скачка инфляции в регионе. В октябре 2022 года рост цен в Европе достиг рекордных 10,6%.

Накануне стало известно, что ВВП Германии по итогам 2023 года сократился на 0,3%. Экономика «локомотива Европы» застряла в тупике, быстрого выхода из которого нет, считает The Wall Street Journal. Торможение экономики ФРГ ставит под сомнение способность оказывать поддержку правительствам других стран континента, пишет издание.