Стоимость перевозок сжиженного природного газа (СПГ) вырастет из-за участившихся случаев обстрелов судов в Красном море со стороны йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла». Об удорожании этого вида топлива сообщает Bloomberg со ссылкой на участников рынка.

Эксперты предрекли, что из-за кризиса в Красном море все большее число танкеров стали обходить стороной опасную акваторию, что значительно увеличит время доставки этого вида топлива. Согласно данным аналитиков информационного центра ICIS, доставка СПГ из Катара в Великобританию в обход Африканского континента займет около 27 дней.

Для сравнения, маршрут через Суэцкий канал через акваторию Красного моря занимает в среднем 18 суток. На этом фоне стоимость бронирования (фрахта) танкеров увеличится, что, в свою очередь, приведет к общему удорожанию морских перевозок сжиженного газа, пришли к выводу эксперты.