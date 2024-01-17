Цены на российский уголь в мире начали падать

На восточном и западном направлениях стоимость российского угля демонстрирует снижение. На это обратила внимание газета «Коммерсант». Она ссылается на данные Центра ценовых индексов.

Подчеркивается, что среди факторов, оказывающих давление на цены — высокий уровень запасов угля в Китае и падение на мировом рынке стоимости газа.

Отмечается, что на Дальнем Востоке цены на уголь калорийностью 6000 килокалорий за неделю упали на 7,4% ($101 за тонну), 5500 килокалорий — на 7,1% ($92 за тонну), а 5000 килокалорий — на 8,9% ($77 за тонну). С поставками через Балтику стоимость опустилась на 4,7% ($71 за тонну), а на Черном море — на 4,6% ($83 за тонну).

Отмечается, что стоимость реализации за минусом цены доставки до покупателя на восточном направлении — $10-34, что является минимумом, на западном — $7-8 (цена ниже стоимости добычи). Также в публикации говорится, что снижение показывают и цены на металлургические угли. В частности, на Дальнем Востоке стоимость опустилась на 8,4- 12,8%.

По словам осведомленного источника газеты, производители не пойдут на сокращение объемов добычи. Они, вероятно, попробуют нарастить ее и перетерпеть период низкой стоимости, добавил собеседник.