Цены на газ в Европе ускорили падение

Биржевая цена газа в Европе утром в среду упала еще на 2,19%. В моменте стоимость топлива опускалась до $333,48 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE Futures.

По состоянию на 10:38 по московскому времени цена скорректировалась. Февральский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах торгуется по $339,23 за 1 тыс. куб. м. (-0,51%).

Стоимость газа снижается несколько торговых сессий подряд, несмотря на то, что на прошлой неделе второй по величине поставщик газа в Европу — Катар — остановил отправку танкеров с топливом в регион через пролив Баб-эль-Мандеб. Решение было принято после ряда ударов США и союзников по позициям йеменских хуситов.