Экономист рассказал, ждать ли доллар по 120 рублей и больше

В 2024 году курс доллара не составит ни 120, ни 200 рублей, как предсказывают некоторые аналитики, заявил NEWS.ru экономист Денис Ракша. По его словам, ЦБ и Минфин полностью контролируют валютный рынок и тот объем валюты, который на этот рынок поступает, а это значит, что курсом рубля можно управлять.

«Ожидать, что на валютном рынке может произойти что-то, чего не хочет ЦБ или Минфин, несколько наивно. И все озвученные курсы как, например, 120–200 рублей за доллар в 2024 году, из области фантастики», — заявил Ракша.

Минэкономразвития ожидает, что в 2024 году доллар будет стоить в среднем 90,1 рубля, напомнил эксперт. При этом Минфин и ЦБ на 100% контролируют внутренний валютный рынок за счет репатриации и продажи валютной выручки основными экспортерами.

«Они могут в ручном режиме, в зависимости от спроса, контролировать объем валюты, который поступает на валютный рынок. Иностранных участников на нем нет, поэтому он абсолютно управляем», — пояснил Ракша.

По его словам, в 2023 году аналитики прогнозировали дефицит бюджета на уровне 7–9 трлн рублей, но их прогнозы не сбылись. В этом году точно так же не сбудутся и «безумные прогнозы по курсу рубля», заключил экономист.

На пятничных торгах, 12 января, курс доллара в моменте падал ниже 88 рублей, обновив таким образом минимумы с 23 ноября прошлого года (до 87,96 рубля). Евро опускался до 96,52 рубля, юань — почти до 12,2 рубля.

В понедельник, 15 января, курс рубля продолжил расти. К 14:04 мск курс доллара упал до 87,47 рубля. Евро в моменте падал до 95,62, юань — до 12,10 рубля.