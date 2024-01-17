Экономический рост в Китае превысил ожидания

Экономика Китая в 2023 году выросла на 5,2 процента, превысив ожидания властей. Об этом в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, сообщил председатель Госсовета КНР Ли Цян, его слова приводит «Интерфакс».

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Он напомнил, что целевой ориентир по росту ВВП в начале прошлого года был установлен правительством Китая на уровне «около 5 процентов».

«Содействуя экономическому развитию, мы не прибегали к масштабным стимулам. Мы не стремимся добиться краткосрочного роста, аккумулируя при этом долгосрочные риски», — добавил премьер.

По данным государственного статистического бюро КНР, уровень зарегистрированной безработицы в стране по итогам года снизился до 5,2 процента. Реальный располагаемый доход на душу населения в прошлом году вырос на 6,3 процента.