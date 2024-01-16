Турецкие экспортеры заявили о проблемах с платежами с Россией

Трудности возникли в последние 15-20 дней. Причина — аудит и проверки со стороны властей, но ситуация должна улучшиться в феврале. Об этом сказал глава Ассамблеи экспортёров Турции Мустафа Гюльтепе.

По его словам, компании хотят, чтобы правительство республики реализовало экономическую политику, которая повысила бы их конкурентоспособность. В комментарии Reuters предприниматель отметил, что за последний год крупные покупатели сократили заказы примерно на 30%.