Европа отказывается от газа с проекта "Арктик СПГ-2"

Французская TotalEnergies объявила форс-мажор и сообщила, что не будет исполнять контракты по поставкам российского сжиженного природного газа (СПГ) с проекта "Арктик СПГ-2", в котором компания является акционером (доля 10%).

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Отказ европейцев продолжать финансирование проекта и забирать свою долю товара не должны повлиять на работу нового завода и объемы экспорта СПГ из нашей страны. Предприятие уже начало производство, а первые отгрузки СПГ в Азию ожидаются в конце этого месяца.

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Есть и благоприятствующие нам глобальные факторы. Несмотря на увеличение потребления СПГ в Европе после подрыва "Северных потоков", спрос на него в странах Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) более чем в два раза выше. Причем растет он в АТР значительно быстрее, чем на Западе. Кроме того, в 2024 году СПГ останется дефицитным товаром. Ввод принимающих СПГ мощностей по регазификации (перевода СПГ из жидкого в газообразное состояние) сильно опережает рост производства самого сжиженного газа. Сейчас мощность принимающих терминалов в два с лишним раза выше, чем мощность производства СПГ. Фактически сейчас против роста потребления газа может сыграть только его цена, если она пойдет вверх. Причем разогнать ее может только дефицит СПГ в Европе, которая сама ограничивает свои возможности его приобретения.

Спрос на газ в мире растет, поэтому экспорту его из России едва ли что-то угрожает

Показательно, что в прошлом году более половины российского экспорта СПГ ушло в Европу. А крупнейшими его покупателями стали Испания, Бельгия и Франция. Не покупали газ из нашей страны только Великобритания и страны Прибалтики.

Причина форс-мажора французов - санкции США, под которые попал не только сам завод по производству СПГ, но и вся транспортная инфраструктура - перегрузочные комплексы в Мурманске и на Камчатке, которые должны были удешевить и облегчить доставку товара до покупателей. Здесь СПГ должен был перегружаться с танкеров ледового класса в обычные газовозы.

Сейчас на "Арктик СПГ-2" запущена первая линия мощностью - 6,6 млн тонн. До конца 2026 года планируется ввести в строй еще две линии, каждую аналогичной мощности производства. Помимо французов в проекте участвует российский НОВАТЭК (доля 60%), китайские CNPC и CNOOC Limited (20%) и японская Japan Arctic LNG (10%).

Как отмечает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, если отгрузка первой партии произойдет, как и запланировано, в конце января, это будет означать, что акционеры нашли возможность осуществлять поставки с проекта в условиях санкций.

По мнению доцента Финансового университета при правительстве РФ Валерия Андрианова, производимый в России СПГ останется востребованным на мировом рынке, учитывая растущий спрос на "голубое топливо" и ограниченные возможности поставок - по крайней мере в ближайшие годы. Но проблемы могут возникнуть с доставкой товара до покупателей с "Арктик СПГ-2". Это зависит от того, удастся ли в планируемые сроки обеспечить проект газовозами (всего их необходимо 21), которые строятся сейчас в России и в Южной Корее. Если на российской верфи "Звезда" они в любом случае будут построены, то какова позиция южнокорейской стороны по этому вопросу - пока неясно, поясняет эксперт.

Трудности сосредоточены именно в транспортном звене, и здесь пока вопросов больше, чем ответов, подчеркивает Андрианов. Многое тут будет зависеть от позиции Китая, который способен оказать поддержку проекту и в плане строительства танкеров, и в плане организации логистических цепочек. Тем более что КНР в меньшей степени, чем другие страны-участницы проекта опасается американских санкций, считает он.

Трудности у российских СПГ-проектов могут возникнуть из-за нехватки танкеров газовозов

При этом сами санкции США похоронили миф о том, что борьба с российским нефтегазовым экспортом ведется исключительно по политическим причинам, чтобы сократить доходы бюджета РФ. Ямальские проекты по производству СПГ имеют большие налоговые льготы и слабо влияют на доходы казны. США борются с нашими СПГ-заводами, как с конкурентами. В 2023 году Америка стала крупнейшим экспортером СПГ в мире, нарастив его за 10 лет с нуля до 91 млн тонн. Причем торговлей американским СПГ на международном рынке занимаются в основном европейские и ближневосточные компании, хотя этот факт и не афишируется. Им также не нужны конкуренты из России. Для сравнения, российский экспорт СПГ - около 32 млн тонн. Но вот после полного ввода "Арктик СПГ-2" он превысит 50 млн тонн.

Уже давно было понятно, что американцы рано или поздно используют свои возможности по блокированию российских проектов СПГ, считает Гривач. Сейчас эти риски материализовались. Эта новая реальность, безусловно, усложнит реализацию российских проектов, возможно, приведет к подвижкам вправо по другим линиям и новым линиям и другим заводам. Но, на мой взгляд, пока речи об отмене проектов не идет, уточняет эксперт.