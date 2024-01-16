В Германии назвали основную проблему экономики Евросоюза

«В чем заключается европейская проблема в новом экономическом мировом порядке? Проблема в высокомерии: мы думали, что нам не нужно ничего делать, потому что все работает на нас, это ушло. Теперь нам предстоит усердно работать. У нас нет другого выбора, кроме как делать нашу работу, другие не сделают это за нас», — заявил он.