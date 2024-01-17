Бензин и дизельное топливо на бирже снова подорожали

Цены на бензин и дизельное топливо в России 17 января продолжают расти. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбмТСБ) .

Больше всего подорожал бензин марки Аи-95. Стоимость топлива выросла на 2,15%, до 45 948 рублей за тонну. Цена бензина Аи-92 выросла на 1,58%, достигнув отметки в 42 938 рублей за тонну.

Стоимость летнего дизеля увеличилась на 1,2%, до 53 225 рублей за тонну. Цена на межсезонный дизель достигла отметки в 54 610 рублей за тонну (+1,13%). Зимний дизель поднялся всего на 0,16%, достигнув уровня 59 555 рублей за тонну. В то же время цена мазута выросла на 8,01% и составила 14 752 рубля за тонну.

Между тем топливо для реактивных двигателей в среду подешевело на 3,82%, до 77 652 рубля за тонну. Вместе с тем, цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ) упала до 20 270 рублей за тонну (-2,32%).