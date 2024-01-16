Названо число стран, которые подключились к отечественному аналогу SWIFT

К аналогу международной системы SWIFT успели подключиться уже 20 государств, сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию, представленную на международной выставке-форуме «Россия» первым заместителем председателя ЦБ Владимиром Чистюхиным.

Речь идет о Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.

В материале говорится, что в общей сложности с ней работают 557 банков и компаний, «из них 159 нерезидентов из 20 стран».

Ранее президент России Владимир Путин со ссылкой на экспертов заявил, что в скором времени ожидается подрыв монополии крупных западных банков. Глава государства отметил, что некоторые кредитные организации уже находятся «не в самом лучшем состоянии».