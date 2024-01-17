$87.65-0.0395.60-0.47
Почта

РИА Новости: проблема с переводами в Турцию может быть решена за неделю

Работа над решением ситуации с денежными переводами из России в Турцию продолжается, и ожидается, что проблема будет решена до конца недели. Об этом пишет РИА Новости.

СМИ: Проблема с переводами в Турцию может быть решена за неделю
© Serkan Senturk/Global Look Press

Турецкие экспортеры столкнулись с проблемой отказов банков осуществлять денежные переводы из России, что привело к почти полному прекращению денежных переводов с 1 января. Однако банковский сектор Турции не нашел доказательств того, что турецкая сторона содействует обходу антироссийских санкций, сообщил журналистам на условиях анонимности источник в одном из госбанков страны.

Министерство торговли начало изучение вопроса. Турция не присоединяется к санкциям против России, но также не позволяет их обходить. До этого президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. "Коммерсантъ" ранее писал, что из-за опасений перед санкциями турецкие банки отказываются сотрудничать с российскими компаниями.

Туристы смогут летать напрямую в Стамбул из Екатеринбурга в любой день недели

Экономика
Владимир Путин
Коммерсант
Главное о финансах
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости