СМИ: Проблема с переводами в Турцию может быть решена за неделю

Работа над решением ситуации с денежными переводами из России в Турцию продолжается, и ожидается, что проблема будет решена до конца недели. Об этом пишет РИА Новости.

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Турецкие экспортеры столкнулись с проблемой отказов банков осуществлять денежные переводы из России, что привело к почти полному прекращению денежных переводов с 1 января. Однако банковский сектор Турции не нашел доказательств того, что турецкая сторона содействует обходу антироссийских санкций, сообщил журналистам на условиях анонимности источник в одном из госбанков страны.