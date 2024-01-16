В ЦБ РФ призвали вернуть инфляцию к уровню в 4% как можно быстрее

"Нам нужно как можно быстрее вернуть инфляцию к установленной цели (4% - прим. ТАСС)", - сказал он, подчеркнув, что возвращение к таргету позволит оперативнее реализовывать приоритетные инвестиционные проекты.

Банк России начал цикл повышения ключевой ставки в июле 2023 года, указав на растущие инфляционные риски. На июльском заседании совет директоров регулятора повысил ставку на 100 базисных пунктов - до 8,5% годовых, а затем после внеочередного заседании в августе ставка была повышена сразу на 350 б. п. и достигла уровня 12%. Далее ЦБ решительно повышал ставку еще на 100 б. п. в сентябре - до 13%, в октябре - на 200 б. п., до 15%, и в декабре ставка была повышена до 16% годовых. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина позднее признала, что ключевую ставку следовало начать повышать раньше, чем это сделал регулятор.