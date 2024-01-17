Польские перевозчики оценили ущерб от блокады переездов с Украиной

Ущерб, который понесли польские фирмы от блокады погранпереездов с Украиной, оценивается примерно в €1 млрд. Об этом сообщает радиостанция RMF24 со ссылкой на польский Союз работодателей транспорта и логистики (СРТЛ).

"Размер убытков примерно в €1 млрд определяется тем, что стоимость всех годовых [транспортных] перевозок из Польши на Украину составляет около €10 млрд", - говорится в сообщении. "Убытки серьезные. К нам обращаются экспортеры, большие фирмы из продовольственной и мебельной отраслей, которые специализировались на перевозках на территорию Украины", - пояснил RMF24 Мачей Вронский, представитель СРТЛ.

По его словам, часть перевозчиков пробовала объезжать заблокированные переезды через Словакию или пользовалась железнодорожным транспортом, что приводило к дополнительным расходам.

Во вторник польские перевозчики достигли договоренности с властями о временном прекращении блокады погранпереездов на Украину с 17 января до 1 марта. Блокада началась 6 ноября. Блокируя пункты пропуска, поляки требовали отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины после 24 февраля 2022 года. В этой связи водители грузовиков вынуждены были сутками стоять в многокилометровых очередях. С начала блокады в очередях у границы умерли три украинских водителя.