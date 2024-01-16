Кремль отреагировал на сообщения о проверках банками Китая сделок с РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о том, что как минимум два китайских госбанка якобы ведут проверки их российского бизнеса на фоне угроз вторичных санкций США, сообщает РИА Новости. По словам представителя Кремля, речь идет о «весьма чувствительной сфере и вряд ли кто-то возьмется о ней рассуждать».